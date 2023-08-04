Храбрая учительница спасла детей в микроавтобусе, когда водитель потерял сознание

Педагог из Тульской области предотвратила автокатастрофу, в которой могли погибнуть дети. Девушка отвела микроавтобус в сторону, когда его водитель начал терять сознание.

Как пишет SHOT, инцидент произошёл 14 июля. 29-летняя Татьяна Шуленина возвращалась из Анапы со своей дочерью и восемью детьми участников СВО. Там был её муж, который тоже принимает участие в спецоперации.

В какой-то момент во время поездки Татьяна заметила, что водитель начал терять сознание. Никогда не управлявшая транспортом девушка быстро села за руль и вывезла в кювет микроавтобус, который уже ехал в сторону встречных машин. По словам педагога, она не успела испугаться. Как выяснилось позже, водитель потерял сознание из-за резкого снижения давления.

За героический поступок губернатор Тульской области поручил представить Татьяну Шуленину к медали "Честь и мужество".

"Поступок нашей землячки достоин особого уважения. В экстренной ситуации она проявила инициативу и смелость, не допустила трагедии. Однажды выбрав для себя призвание учителя, она ежедневно дарит детям свою заботу и внимание. А кроме того, активно поддерживает семьи участников специальной военной операции. Жизненная позиция Татьяны – пример для всех нас", — подчеркнул Дюмин.