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4 августа, 16:59
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Храбрая учительница спасла детей в микроавтобусе, когда водитель потерял сознание

Педагог из Тульской области предотвратила ДТП с автобусом, полным детей

Педагог из Тульской области предотвратила автокатастрофу, в которой могли погибнуть дети. Девушка отвела микроавтобус в сторону, когда его водитель начал терять сознание.

Как пишет SHOT, инцидент произошёл 14 июля. 29-летняя Татьяна Шуленина возвращалась из Анапы со своей дочерью и восемью детьми участников СВО. Там был её муж, который тоже принимает участие в спецоперации.

В какой-то момент во время поездки Татьяна заметила, что водитель начал терять сознание. Никогда не управлявшая транспортом девушка быстро села за руль и вывезла в кювет микроавтобус, который уже ехал в сторону встречных машин. По словам педагога, она не успела испугаться. Как выяснилось позже, водитель потерял сознание из-за резкого снижения давления.

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За героический поступок губернатор Тульской области поручил представить Татьяну Шуленину к медали "Честь и мужество".

"Поступок нашей землячки достоин особого уважения. В экстренной ситуации она проявила инициативу и смелость, не допустила трагедии. Однажды выбрав для себя призвание учителя, она ежедневно дарит детям свою заботу и внимание. А кроме того, активно поддерживает семьи участников специальной военной операции. Жизненная позиция Татьяны – пример для всех нас", — подчеркнул Дюмин.

Ранее Лайф писал о том, что в Марий Эл сотрудники полиции вернули домой четырёхлетнего мальчика. Ребёнок без сопровождения взрослых шёл по трассе.

Обложка ©

Педагог из Тульской области Татьяна Шуленина, предотвратившая ДТП с микроавтобусом. Фото © Telegram / SHOT

Илья Суриков
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