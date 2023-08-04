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4 августа, 15:54

Шёл вдоль трассы: В Марий Эл полиция вернула домой четырёхлетнего путешественника

В Марий Эл инспекторы ГИБДД вернули домой ребёнка, гулявшего вдоль трассы

В Марий Эл инспекторы ГИБДД вернули домой четырёхлетнего мальчика, который шёл один по трассе. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

В Марий Эл инспекторы ГИБДД вернули домой ребёнка, гулявшего вдоль трассы. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Марий Эл

Как рассказали в ведомстве, Юрий Александров и Сергей Казанцев несли службу в Моркинском районе, когда к ним обратился водитель иномарки, сообщивший, что на оживлённой дороге между селом Коркатово и деревней Шереганово вдоль обочины идёт малыш без сопровождения взрослых. Автоинспекторы тут же выехали в указанное место и забрали ребёнка. Мальчик рассказал, что отправился гулять, пока бабушка с дедушкой укладывали спать его младшую сестрёнку.

"Ребёнок беспрепятственно вышел через калитку в заборе, прошёл один через всё село и вышел за его пределы, пройдя по трассе достаточно большое для его возраста расстояние", — говорится в сообщении.

К моменту, когда взрослые спохватились, что внука нет дома, полицейские как раз уже привезли его домой.

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Ранее Лайф сообщал, что в Кузбассе состоится суд над родителями двух потерявшихся весной девочек. Сёстры в возрасте двух и четырёх лет несколько дней находились без еды в безлюдной местности в условиях низких температур. Их обнаружили на трассе 20 мая и передали под опеку родственникам.

Обложка ©

Telegram / Госавтоинспекция Марий Эл

Наталья Исакова
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