В Петербурге спасли шестерых детей от года до 11 лет, запертых в машинах

Новые специалисты Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, занимающиеся пешим патрулированием зон платной парковки, уже спасли шестерых детей, оставленных в автомобилях без присмотра. Об этом в интервью газете "Петербургский дневник" сообщил зампредседателя комитета Алексей Гончаров.

Детям было от восьми месяцев до одиннадцати лет. Все они находились в машинах, оставленных в неположенных местах. По словам Гончарова, если в закрытой машине находят ребёнка младше 12 лет — возраст, с которого детей можно оставлять одних, — инспекторы сразу вызывают спасателей и скорую. Иногда родители возвращаются до их приезда, а случается, что малыш полчаса сидит в кресле на жаре.

"В среднем пеший инспектор проходит до 15 километров в день. Происходит это примерно так: обычные граждане, увидев на улице нарушителя, сигналят в Комитет по транспорту, а мы, посмотрев на виртуальной карте, какой инспектор находится ближе всего к названному адресу, отправляем его туда, — объяснил зампредседателя ведомства, добавив, что сейчас прорабатывается вопрос замены пеших инспекторов и "Парконов" (специальная машина, оснащённая системой фото- и видеофиксации) стационарными видеокамерами.