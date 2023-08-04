В Кузбассе состоится суд над родителями двух потерявшихся весной девочек
В Кемеровской области будут судить родителей двух маленьких девочек, потерявшихся весной в посёлке Ленинский Яшкинского района. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета по региону.
По данным ведомства, 32-летняя мать и 35-летний отец систематически длительное время злоупотребляли спиртным в присутствии детей, часто ссорились и скандалили. Кроме того, они содержали квартиру в антисанитарных условиях, не обеспечивали детей полноценным питанием и оставляли их надолго без присмотра. В отношении родителей были возбуждены уголовные дела по статьям 125 (оставление в опасности) и 156 (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).
В результате 18 мая двух- и четырёхлетняя малышки ушли далеко от дома и потерялись в лесу, а безалаберные родители отсутствия дочерей поначалу и не заметили. Девочки несколько дней находились без еды в безлюдной местности в условиях низких температур. Их обнаружили на трассе 20 мая и передали под опеку родственникам.
Ранее Лайф писал, что 18 мая две сестры в возрасте двух и четырёх лет пропали с детской площадки. Полиция, волонтёры и добровольцы развернули масштабные поиски. В них участвовало несколько сотен человек. Спустя два дня их нашли в лесополосе.
СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу