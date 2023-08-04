В Кузбассе состоится суд над родителями двух потерявшихся весной девочек

В Кемеровской области будут судить родителей двух маленьких девочек, потерявшихся весной в посёлке Ленинский Яшкинского района. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, 32-летняя мать и 35-летний отец систематически длительное время злоупотребляли спиртным в присутствии детей, часто ссорились и скандалили. Кроме того, они содержали квартиру в антисанитарных условиях, не обеспечивали детей полноценным питанием и оставляли их надолго без присмотра. В отношении родителей были возбуждены уголовные дела по статьям 125 (оставление в опасности) и 156 (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).