Расправился в Lexus и утопил: В убийстве пропавшей в Абхазии девушки сознался 25-летний парень
В убийстве пропавшей в Абхазии девушки сознался 25-летний парень
В Абхазии 25-летний знакомый жестоко расправился с девушкой в салоне автомобиля, после чего сбросил тело в реку, чтобы скрыть преступление. О случившемся сообщает генпрокуратура республики.
Об исчезновении 28-летней Натии Бахтадзе стало известно 28 июля. Забила тревогу обеспокоенная мать девушки. Она до последнего надеялась, что Натию найдут живой, и написала открытое письмо президенту республики, чтобы ускорить поиски. Но чуда не случилось. Следователи установили, что девушку убил парень — Айнар Цвижба. Он расправился со спутницей в салоне Lexus в городе Гал. Затем парень утопил тело в реке у местной ГЭС. Его уже задержали, возбуждено уголовное дело.
"Подозреваемый Цвижба А.Т. сознался в содеянном и заявил, что труп убитой сокрыл, утопив в третьей Перепадной ГЭС на реке Ингур. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по обнаружению тела убитой", — уточнили в генпрокуратуре.
Ранее сообщалось, что СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам убийства двух или более лиц. Шестерых жителей села Деревянное убили, а затем попытались скрыть следы преступления, устроив два пожара. Подозреваемые в серийном убийстве уже задержаны.
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