В Коломне цистерна убила водителя цементовоза "выстрелом" люка в голову

Водитель цементовоза погиб в Коломне из-за "выстрела" крышки люка цистерны в голову. Видео с моментом трагедии, которая произошла накануне на территории завода "Хенкель", публикует SHOT.

В Коломне водитель цементовоза погиб из-за взрыва крышки люка под давлением. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, в машину залили бетон, 59-летний водитель полез проверить крышку, начал затягивать, но под давлением её оторвало: мужчине пробило голову, он скончался на месте. Полиция проводит проверку.