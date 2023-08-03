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3 августа, 09:38

В Коломне цистерна убила водителя цементовоза "выстрелом" люка в голову

В Коломне водитель цементовоза погиб из-за взрыва крышки люка под давлением

Водитель цементовоза погиб в Коломне из-за "выстрела" крышки люка цистерны в голову. Видео с моментом трагедии, которая произошла накануне на территории завода "Хенкель", публикует SHOT.

В Коломне водитель цементовоза погиб из-за взрыва крышки люка под давлением. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, в машину залили бетон, 59-летний водитель полез проверить крышку, начал затягивать, но под давлением её оторвало: мужчине пробило голову, он скончался на месте. Полиция проводит проверку.

В Приморье рабочий погиб, упав в прокатный станок

В Приморье рабочий погиб, упав в прокатный станок

А ранее в подмосковном Подольске 34-летний рабочий шиномонтажа погиб при взрыве колеса. Кадры страшной трагедии попали на видео.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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