В подмосковном Подольске 34-летний рабочий шиномонтажа погиб при взрыве колеса
В подмосковном Подольске 34-летний рабочий шиномонтажа погиб при взрыве колеса. Об этом сообщает SHOT, публикуя видео инцидента.
ОСТОРОЖНО, ОЧЕНЬ ЖЁСТКИЕ КАДРЫ. В подмосковном Подольске рабочий шиномонтажа погиб при взрыве колеса. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, всё произошло в тот момент, когда мужчина ремонтировал колесо от грузовика. От полученных травм он скончался на месте. Шиномонтажная принадлежит ООО "Шаман". Её сейчас проверяют следователи.
"По данным следствия, 31 марта 2023 года в помещении шиномонтажной, расположенной на 31-м километре автодороги М2 "Крым" в ходе проведения балансировки крупногабаритного автомобиля произошёл хлопок, в результате которого один из рабочих получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия", — уточнили в ГСУ СК России по Московской области.
Правоохранители осмотрели место трагедии и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.
Ранее Лайф писал, что на газопроводе в Свердловской области после взрыва вспыхнул мощный пожар. Пострадавших в результате происшествия нет.
Telegram / SHOT