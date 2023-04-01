В подмосковном Подольске 34-летний рабочий шиномонтажа погиб при взрыве колеса. Об этом сообщает SHOT, публикуя видео инцидента.

ОСТОРОЖНО, ОЧЕНЬ ЖЁСТКИЕ КАДРЫ. В подмосковном Подольске рабочий шиномонтажа погиб при взрыве колеса. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло в тот момент, когда мужчина ремонтировал колесо от грузовика. От полученных травм он скончался на месте. Шиномонтажная принадлежит ООО "Шаман". Её сейчас проверяют следователи.

"По данным следствия, 31 марта 2023 года в помещении шиномонтажной, расположенной на 31-м километре автодороги М2 "Крым" в ходе проведения балансировки крупногабаритного автомобиля произошёл хлопок, в результате которого один из рабочих получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия", — уточнили в ГСУ СК России по Московской области.

Правоохранители осмотрели место трагедии и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.