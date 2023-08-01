Массовое убийство пытались выдать за пожар в Карелии

СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам убийства двух или более лиц. Шестерых жителей села Деревянное убили, а затем попытались скрыть следы преступления, устроив два пожара. Подозреваемые в серийном убийстве уже задержаны.

По данным SHOT, информация о первом возгорании поступила в районе трёх часов ночи. Внутри сгоревшего дома по улице Береговой оперативники нашли тела 39-летнего мужчины и его 71-летнего отца с ножевыми ранениями. Через два часа сгорел ещё один дом — на этот раз на улице Лесной. В результате погибло четыре человека: мужчина с женой, его брат и пенсионер. Позже полиция задержала двух ранее судимых мужчин — 37-летнего С. Игоря и 38-летнего Б. Максима. Их мотивы выясняются.