Массовое убийство пытались выдать за пожар в Карелии
В Карелии задержали мужчин, которые убили членов двух семей и подожгли их дома
СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам убийства двух или более лиц. Шестерых жителей села Деревянное убили, а затем попытались скрыть следы преступления, устроив два пожара. Подозреваемые в серийном убийстве уже задержаны.
Следователи работают на месте трагедии в селе Деревянное. Видео © Следком
По данным SHOT, информация о первом возгорании поступила в районе трёх часов ночи. Внутри сгоревшего дома по улице Береговой оперативники нашли тела 39-летнего мужчины и его 71-летнего отца с ножевыми ранениями. Через два часа сгорел ещё один дом — на этот раз на улице Лесной. В результате погибло четыре человека: мужчина с женой, его брат и пенсионер. Позже полиция задержала двух ранее судимых мужчин — 37-летнего С. Игоря и 38-летнего Б. Максима. Их мотивы выясняются.
Шесть человек были найдены мёртвыми в двух сгоревших домах в Карелии. Фото © SHOT
"Следователями будет направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — информирует Следком.
Ранее Лайф рассказывал о похожем громком преступлении в Москве. В квартире на юго-западе столицы случился пожар, при ликвидации горения были обнаружены тела трёх погибших с огнестрельными ранениями.