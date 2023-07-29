Опьянённый алкоголем и желанием отомстить охранник попытался сжечь троих людей в Омске

В Омске охранник стройки поджёг бытовку, в которой находились двое рабочих и их приятель. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, в ночь на 28 июля на стройке охранник ЧОП "Блокпост" напился, а потом попытался прогнать незнакомого мужчину с территории, но тот сопротивлялся. Драться же охранник не хотел, потому что в его ноге после перелома находился металлический штырь, пишет РИА "Новости" со ссылкой на управление. Тем не менее желание проучить незнакомца не оставляло охранника. Посторонний мужчина в какой-то момент зашёл к двум рабочим в бытовку, а чоповец, желая отомстить, облил дверь и крыльцо помещения горючим.

"Понимая, что внутри помещения находятся трое людей, желая причинить им телесные повреждения, безразлично относясь к их возможной смерти, он поджёг подсобку", — говорится в сообщении.

К счастью, мужчины успели покинуть горящую бытовку. В результате охранника задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершённом общеопасным способом. Правоохранители просят суд избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.