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29 июля, 01:09

В Германии мужчина застрелил соседей из-за конфликта

Bild: Мужчина ворвался в два дома под Аугсбургом и убил трёх человек

<p>Правоохранители в коммуне Лангвайд, где мужчина застрелил соседей. Обложка © <a href="https://bild-de.at/drei-tote-bei-augsburg-64-jaehriger-erschiesst-seine-nachbarn-regional/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bild</a> / Bruder Media / Christoph Bruder</p>

Правоохранители в коммуне Лангвайд, где мужчина застрелил соседей. Обложка © Bild / Bruder Media / Christoph Bruder

В ФРГ 64-летний мужчина ворвался в два многоквартирных дома в коммуне Лангвайд недалеко от Аугсбурга и убил трёх человек, ещё двое ранены. Об этом сообщает Bild.

Трагедия случилась в пятницу вечером. Все убитые — две женщины 49 и 72 лет и мужчина 52 лет — проживали в первом доме. В соседнем пострадали 32-летняя женщина и 44-летний мужчина. Подозреваемый задержан. По данным полиции, им оказался сосед убитых, с которыми у него случился конфликт.

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А ранее неизвестные выстрелили в мужчину в центре Москвы и скрылись на Porsche без номеров. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и личности тех, кто стрелял.

Лариса Сафронова
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