В Германии мужчина застрелил соседей из-за конфликта
Bild: Мужчина ворвался в два дома под Аугсбургом и убил трёх человек
Правоохранители в коммуне Лангвайд, где мужчина застрелил соседей. Обложка © Bild / Bruder Media / Christoph Bruder
В ФРГ 64-летний мужчина ворвался в два многоквартирных дома в коммуне Лангвайд недалеко от Аугсбурга и убил трёх человек, ещё двое ранены. Об этом сообщает Bild.
Трагедия случилась в пятницу вечером. Все убитые — две женщины 49 и 72 лет и мужчина 52 лет — проживали в первом доме. В соседнем пострадали 32-летняя женщина и 44-летний мужчина. Подозреваемый задержан. По данным полиции, им оказался сосед убитых, с которыми у него случился конфликт.
А ранее неизвестные выстрелили в мужчину в центре Москвы и скрылись на Porsche без номеров. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и личности тех, кто стрелял.