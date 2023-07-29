В Германии мужчина застрелил соседей из-за конфликта

В ФРГ 64-летний мужчина ворвался в два многоквартирных дома в коммуне Лангвайд недалеко от Аугсбурга и убил трёх человек, ещё двое ранены. Об этом сообщает Bild.

Трагедия случилась в пятницу вечером. Все убитые — две женщины 49 и 72 лет и мужчина 52 лет — проживали в первом доме. В соседнем пострадали 32-летняя женщина и 44-летний мужчина. Подозреваемый задержан. По данным полиции, им оказался сосед убитых, с которыми у него случился конфликт.