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11 августа, 06:40

На Северо-Чуйском хребте турист сорвался со страховки и разбился насмерть

ГУ МЧС: Турист из Новосибирской области разбился насмерть в горах на Алтае

В горах на Алтае при прохождении туристического маршрута погиб мужчина из Новосибирской области. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Трагедия случилась 10 августа в районе Северо-Чуйского хребта. Один из участников туристической группы, состоявшей из четырёх человек, сообщил в службу 112, что на перевале "Контейнер" мужчина сорвался со страховки, упал и погиб. В пресс-службе отметили, что группа не была зарегистрирована в управлении МЧС.

"Для транспортировки тела погибшего при улучшении погодных условий к месту происшествия будет направлен частный вертолёт из Горно-Алтайска", — добавили в ведомстве.

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Обложка ©

Freepik / wirestock

Светлана Оперук
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