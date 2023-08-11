На Северо-Чуйском хребте турист сорвался со страховки и разбился насмерть
ГУ МЧС: Турист из Новосибирской области разбился насмерть в горах на Алтае
В горах на Алтае при прохождении туристического маршрута погиб мужчина из Новосибирской области. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Трагедия случилась 10 августа в районе Северо-Чуйского хребта. Один из участников туристической группы, состоявшей из четырёх человек, сообщил в службу 112, что на перевале "Контейнер" мужчина сорвался со страховки, упал и погиб. В пресс-службе отметили, что группа не была зарегистрирована в управлении МЧС.
"Для транспортировки тела погибшего при улучшении погодных условий к месту происшествия будет направлен частный вертолёт из Горно-Алтайска", — добавили в ведомстве.
Ранее в Ставропольском крае столкнулись в воздухе два дельтапланериста. Один из них погиб, а другой пострадал.
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