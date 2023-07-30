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30 июля, 16:16

На Ставрополье при столкновении двух дельтапланеристов один погиб

В Ставропольском крае столкнулись в воздухе два дельтапланериста, в результате один из них погиб. Об этом сообщили местные власти.

"Сегодня в небе на склоне горы Юца столкнулись два дельтаплана. Один из них погиб, другой пострадал", — приводит ТАСС слова главы Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко.

20 июля там уже случалось такое столкновение, однако тогда оба любители дельтапланов отделались переломом ног.

Опубликовано видео крушения дельтаплана в подмосковном Звенигороде

Опубликовано видео крушения дельтаплана в подмосковном Звенигороде

Ранее в Комсомольске-на-Амуре пилот самодельного мотодельтаплана поднял аппарат в воздух, но погиб во время неудачного приземления.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
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