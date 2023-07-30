На Ставрополье при столкновении двух дельтапланеристов один погиб
В Ставропольском крае столкнулись в воздухе два дельтапланериста, в результате один из них погиб. Об этом сообщили местные власти.
"Сегодня в небе на склоне горы Юца столкнулись два дельтаплана. Один из них погиб, другой пострадал", — приводит ТАСС слова главы Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко.
20 июля там уже случалось такое столкновение, однако тогда оба любители дельтапланов отделались переломом ног.
Ранее в Комсомольске-на-Амуре пилот самодельного мотодельтаплана поднял аппарат в воздух, но погиб во время неудачного приземления.
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