На Ставрополье при столкновении двух дельтапланеристов один погиб

В Ставропольском крае столкнулись в воздухе два дельтапланериста, в результате один из них погиб. Об этом сообщили местные власти.

"Сегодня в небе на склоне горы Юца столкнулись два дельтаплана. Один из них погиб, другой пострадал", — приводит ТАСС слова главы Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко.

20 июля там уже случалось такое столкновение, однако тогда оба любители дельтапланов отделались переломом ног.