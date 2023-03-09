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9 марта, 20:24

Опубликовано видео крушения дельтаплана в подмосковном Звенигороде

В Сети появилось видео крушения мотодельтаплана, упавшего на жилой дом в подмосковном Звенигороде. Эти кадры снимали очевидцы в коттеджном посёлке Река-Река.

Крушение дельтаплана в Звенигороде. Видео © Telegram / ЯП-события

Видно, что сначала дельтаплан набирает высоту, а затем сбавляет ход и вдруг совершает резкий кульбит и падает. Как только он обрушивается вниз, операторы, скорее всего, спешат на помощь к месту происшествия, потому съёмка резко прекращается.

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Как рассказывал Лайф, после того как дельтаплан упал на жилой дом в подмосковном Звенигороде, с кровли был спасён пилот. Он выжил и был отправлен в больницу.

Обложка ©

Telegram / ЯП-события

Арина Родионова
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