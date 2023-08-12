Спасатели эвакуировали первых туристов, попавших под камнепад в КБР

Спасатели на вертолёте эвакуировали в больницу Нальчика нескольких туристов, которые пострадали во время обвала горных пород в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

Спасатели эвакуировали часть туристов, попавших под камнепад. Видео © Telegram / МЧС КБР

"В 10:20 спасатели на вертолёте эвакуировали в РКБ города Нальчика троих пострадавших и полетели на второй заход", — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Mash Gor, погибшим оказался 34-летний Никита А. из Санкт-Петербурга. Троих пострадавших госпитализировали с различными травмами: