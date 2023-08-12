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12 августа, 09:08

Спасатели эвакуировали первых туристов, попавших под камнепад в КБР

Спасатели на вертолёте эвакуировали в больницу Нальчика нескольких туристов, которые пострадали во время обвала горных пород в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

Спасатели эвакуировали часть туристов, попавших под камнепад. Видео © Telegram / МЧС КБР

"В 10:20 спасатели на вертолёте эвакуировали в РКБ города Нальчика троих пострадавших и полетели на второй заход", — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Mash Gor, погибшим оказался 34-летний Никита А. из Санкт-Петербурга. Троих пострадавших госпитализировали с различными травмами:

  1. Алина У., 24 года: открытая черепно-мозговая травма и перелом черепа, доставлена в отделение хирургии.
  2. Дарья Ю., 24 года: сочетанная травма.
  3. Михаил Р., 35 лет: тупая травма живота, в настоящий момент его оперируют.
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Напомним, сегодня стало известно, что группа туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. В этот момент альпинисты находились на высоте 3,5 тысячи метров. Сообщалось об одном погибшем человеке и ещё пятерых пострадавших.

Обложка ©

Telegram / МЧС КБР

Светлана Оперук
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