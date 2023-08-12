Один турист погиб и пять пострадали при обрушении горной породы в КБР
Гора Дыхтау. Обложка © Wikipedia / Shaman17
В результате обвала горных пород в Черекском районе Кабардино-Балкарии погиб один человек и пятеро пострадали. Об этом сообщил директор альпинистского лагеря "Безенги" Алий Анаев.
По его словам, инцидент произошёл около двух часов ночи в районе "Судейские ночевки". На место, где ночевали две группы туристов из Санкт-Петербурга, обвалилась горная порода с горы Дыхтау.
"По предварительным данным, погиб один человек, еще пятеро пострадали", — приводит слова директора ТАСС.
Напомним, ранее в МЧС сообщили, что туристы попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. На их поиски выдвинулись спасатели.