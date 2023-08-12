Один турист погиб и пять пострадали при обрушении горной породы в КБР

В результате обвала горных пород в Черекском районе Кабардино-Балкарии погиб один человек и пятеро пострадали. Об этом сообщил директор альпинистского лагеря "Безенги" Алий Анаев.

По его словам, инцидент произошёл около двух часов ночи в районе "Судейские ночевки". На место, где ночевали две группы туристов из Санкт-Петербурга, обвалилась горная порода с горы Дыхтау.

"По предварительным данным, погиб один человек, еще пятеро пострадали", — приводит слова директора ТАСС.