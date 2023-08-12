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12 августа, 04:47

Один турист погиб и пять пострадали при обрушении горной породы в КБР

<p>Гора Дыхтау. Обложка © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dykhtau.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Shaman17</a></p>

Гора Дыхтау. Обложка © Wikipedia / Shaman17

В результате обвала горных пород в Черекском районе Кабардино-Балкарии погиб один человек и пятеро пострадали. Об этом сообщил директор альпинистского лагеря "Безенги" Алий Анаев.

По его словам, инцидент произошёл около двух часов ночи в районе "Судейские ночевки". На место, где ночевали две группы туристов из Санкт-Петербурга, обвалилась горная порода с горы Дыхтау.

"По предварительным данным, погиб один человек, еще пятеро пострадали", — приводит слова директора ТАСС.

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Напомним, ранее в МЧС сообщили, что туристы попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. На их поиски выдвинулись спасатели.

Никита Никонов
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