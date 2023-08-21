Найденные мёртвыми в Москве-реке оказались участниками экскурсии диггеров

Найденные в Москве-реке мёртвыми оказались родственниками сотрудника группы "Ланит" Дмитрия Маркушина. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, на Москворецкой набережной выловили тела его 15-летней дочери и 17-летнего племянника. Вместе с диггерами они поехали на экскурсию по подземным коллекторам, однако начался сильный ливень и поход закончился трагедией. При этом, где сейчас сам Дмитрий, неизвестно. Его местонахождение устанавливается.