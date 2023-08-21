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21 августа, 06:56

Найденные мёртвыми в Москве-реке оказались участниками экскурсии диггеров

<p>Найденные в Москве-реке мёртвыми оказались родственниками сотрудника группы "Ланит" Дмитрия Маркушина. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot/55845" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Найденные в Москве-реке мёртвыми оказались родственниками сотрудника группы "Ланит" Дмитрия Маркушина. Обложка © T.me / SHOT

Найденные в Москве-реке мёртвыми оказались родственниками сотрудника группы "Ланит" Дмитрия Маркушина. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, на Москворецкой набережной выловили тела его 15-летней дочери и 17-летнего племянника. Вместе с диггерами они поехали на экскурсию по подземным коллекторам, однако начался сильный ливень и поход закончился трагедией. При этом, где сейчас сам Дмитрий, неизвестно. Его местонахождение устанавливается.

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Напомним, вчера из Москвы-реки выловили тело утопленника. Его заметил капитан проплывавшего мимо теплохода, который и вызвал спасателей. Сегодня в шестом часу утра в коллекторе на Москворецкой набережной, почти в том же самом месте, обнаружили ещё одного утопленника.

Николь Вербер
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