Найденные мёртвыми в Москве-реке оказались участниками экскурсии диггеров
Найденные в Москве-реке мёртвыми оказались родственниками сотрудника группы "Ланит" Дмитрия Маркушина. Обложка © T.me / SHOT
Найденные в Москве-реке мёртвыми оказались родственниками сотрудника группы "Ланит" Дмитрия Маркушина. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, на Москворецкой набережной выловили тела его 15-летней дочери и 17-летнего племянника. Вместе с диггерами они поехали на экскурсию по подземным коллекторам, однако начался сильный ливень и поход закончился трагедией. При этом, где сейчас сам Дмитрий, неизвестно. Его местонахождение устанавливается.
Напомним, вчера из Москвы-реки выловили тело утопленника. Его заметил капитан проплывавшего мимо теплохода, который и вызвал спасателей. Сегодня в шестом часу утра в коллекторе на Москворецкой набережной, почти в том же самом месте, обнаружили ещё одного утопленника.