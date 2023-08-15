Парень утонул при попытке спасти дочку депутата из Ярославской области

В Ярославской области 19-летний парень утонул в реке, спасая возлюбленную — дочь местного депутата. Об этом передаёт портал 76.ru.

Всё произошло 13 августа в Ростовском районе области, около реки Которосли в районе деревни Стрелы. Компания ребят отдыхала на берегу, когда Александр и его девушка решили искупаться. В какой-то момент она начала тонуть, и парень бросился на помощь. Он вытолкнул тонущую на берег, вот только сам справиться с течением не смог.

"Он спасал свою девушку. Вообще отличный парень был: всегда на позитиве, готов был прийти на помощь в любой момент, никогда не предавал и не обманывал родных", — рассказал его приятель Данила.

Оказалось, что отец едва не погибшей девушки — депутат думы Ростовского муниципального района Александр Согласнов. Чиновник уже прокомментировал инцидент, заявив, что поддержит идею о награждении героя. Но оказывать финансовую помощь его семье отказался.

"Какую я могу оказать поддержку? У меня самого девять детей", — сказал он в беседе с порталом.

Следственный комитет уже проводит проверку по факту обнаружения тела. Внешних признаков насильственной смерти на нём нет.

"Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы", — говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.