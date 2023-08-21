Подземелье смерти: Раскрыт маршрут группы диггеров по катакомбам Москвы, трое из которых найдены мёртвыми
Mash опубликовал маршрут группы диггеров, пропавших в подземельях Москвы
Стал известен маршрут группы диггеров, пропавших в подземельях под центром Москвы 20 августа во время мощного ливня. Тела трёх участников экскурсии всплыли в реке. Схему их пути опубликовал Mash.
Маршрут группы диггеров, пропавших под Москвой. Фото © T.me / Mash
Группа из восьми любителей исследовать подземелья ушла в своё путешествие около двух часов дня, отправной точкой стал кирпичный коллектор на Олимпийском проспекте, сооружённый в 1906 году. Спустя час они пришли к коллекторам 1819-го и 1974 года постройки, которые находились в районе метро "Трубная". Из этой точки гид группы Константин Филиппов отправил своё последнее СМС, в котором написал, что пошёл сильный дождь, и уточнил, можно ли выбраться на поверхность. После этого он больше не выходил на связь.
Предполагается, что именно в этом месте коллекторы залило дождевой водой, из-за чего диггеры не смогли выбраться из подземелья. Водолазы вместе со спасателями продолжают поиски пропавших членов группы.
Напомним, вчера в Москве-реке в районе парка "Зарядье" обнаружили первое тело. Сегодня рано утром почти в том же месте выловили ещё одного погибшего. Утонувшими оказались 15-летняя дочь главы PR-службы компании "Ланит" Дмитрия Маркушина и его 17-летний племянник, которые взяли экскурсию и вместе с диггерами отправились бродить по подземельям. К настоящему времени найдена мёртвой третья участница экскурсии.
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