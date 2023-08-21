Подземелье смерти: Раскрыт маршрут группы диггеров по катакомбам Москвы, трое из которых найдены мёртвыми

Группа из восьми любителей исследовать подземелья ушла в своё путешествие около двух часов дня, отправной точкой стал кирпичный коллектор на Олимпийском проспекте, сооружённый в 1906 году. Спустя час они пришли к коллекторам 1819-го и 1974 года постройки, которые находились в районе метро "Трубная". Из этой точки гид группы Константин Филиппов отправил своё последнее СМС, в котором написал, что пошёл сильный дождь, и уточнил, можно ли выбраться на поверхность. После этого он больше не выходил на связь.