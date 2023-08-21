Диггер назвал главную заповедь, нарушенную при роковой экскурсии под землёй в Москве

В группе, отправившейся на экскурсию в московский коллектор, трое участников которой уже найдены мёртвыми, нарушили главную заповедь диггеров. Об этом заявил в беседе с RT диггер Даниил Давыдов, лично знакомый с организаторами трагически закончившейся вылазки.

По его словам, профессионалы соблюдают важное правило: никогда не вести экскурсии в коллекторы при прогнозе дождя, так как воды там и так по щиколотку.

"Почему было нарушено главное правило, я не знаю. Как не знаю и то, выжил ли сам диггер, сейчас с ним никто не может связаться. Также вопрос и по тому, почему там оказались несовершеннолетние. Обычно диггеры не проводят экскурсии для лиц младше 18 лет", — объяснил Давыдов.