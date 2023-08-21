Диггер назвал главную заповедь, нарушенную при роковой экскурсии под землёй в Москве
Диггер Давыдов: Организаторы экскурсии по Неглинке нарушили главное правило
В группе, отправившейся на экскурсию в московский коллектор, трое участников которой уже найдены мёртвыми, нарушили главную заповедь диггеров. Об этом заявил в беседе с RT диггер Даниил Давыдов, лично знакомый с организаторами трагически закончившейся вылазки.
По его словам, профессионалы соблюдают важное правило: никогда не вести экскурсии в коллекторы при прогнозе дождя, так как воды там и так по щиколотку.
"Почему было нарушено главное правило, я не знаю. Как не знаю и то, выжил ли сам диггер, сейчас с ним никто не может связаться. Также вопрос и по тому, почему там оказались несовершеннолетние. Обычно диггеры не проводят экскурсии для лиц младше 18 лет", — объяснил Давыдов.
Фатальное погружение: Раскрыта последняя СМС гида пропавшей под землёй в Москве группы из 8 диггеров
Напомним, вчера в районе столичного парка "Зарядье" из Москвы-реки выловили тело. А сегодня практически в том же месте было обнаружено второе. Погибшими оказались 15-летняя дочь главы PR-службы компании "Ланит" Дмитрия Маркушина и его 17-летний племянник. Выяснилось, что они приобрели у диггеров экскурсию и вместе отправились в московские подземелья. Причём это не все участники сомнительной прогулки: уже найдено тело третьей девушки.
Shutterstock