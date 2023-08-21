Стало известно, кто получил последнюю СМС гида диггеров, пропавших под землёй в Москве
Задержан один из возможных организаторов экскурсий по коллекторам Москвы
Задержан один из возможных организаторов диггерских экскурсий по коллекторам Москвы — Никита Д. Как пишет Mash, сам он утверждает, что давно отошёл от дел и к вчерашнему происшествию, в результате которого погибли три человека, отношения не имеет.
Тем не менее, по данным телеграм-канала, последняя СМС от пропавшего гида Константина Филиппова пришла именно Никите. На страницах в соцсетях он описывает себя как подземного гида с опытом проведения экскурсий с 2012 года. Следователи устанавливают, имел ли он отношение к вчерашней экскурсии, которая обернулась трагедией.
Напомним, 20 августа у парка "Зарядье" из Москвы-реки выловили тело человека. Утром 21 августа обнаружили тела ещё двух погибших. Все они оказались подростками. Предполагается, что погибшие были участниками экскурсии по столичным подземельям и вместе с диггерами спустились в коллектор, где их настиг сильный ливень. Компанию из восьми человек могло смыть потоком воды. Остальных членов группы сейчас ищут.