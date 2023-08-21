Стало известно, кто получил последнюю СМС гида диггеров, пропавших под землёй в Москве

Задержан один из возможных организаторов диггерских экскурсий по коллекторам Москвы — Никита Д. Как пишет Mash , сам он утверждает, что давно отошёл от дел и к вчерашнему происшествию, в результате которого погибли три человека, отношения не имеет.

Тем не менее, по данным телеграм-канала, последняя СМС от пропавшего гида Константина Филиппова пришла именно Никите. На страницах в соцсетях он описывает себя как подземного гида с опытом проведения экскурсий с 2012 года. Следователи устанавливают, имел ли он отношение к вчерашней экскурсии, которая обернулась трагедией.