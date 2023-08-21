Без шанса на вдох: Лайф воссоздал сценарий смерти группы диггеров в затопленном тоннеле в Москве
SHOT: Тела утонувших диггеров потоком воды два километра пронесло под землёй
Подземный тоннель. Обложка © t.me / SHOT
SHOT воссоздал обстоятельства ЧП с группой диггеров, которая отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы и пропала. Согласно его оценке, после начала мощного ливня тела погибших (уже три) пронесло под землёй потоком воды на расстояние около двух километров.
Маршрут группы, которая вместе с диггером отправилась на экскурсию по подземным коллекторам. Фото © t.me / SHOT
Из-за количества выпавших осадков подземные тоннели оказались затоплены, поэтому шансов выбраться из такой ловушки практически не было. Вода наполнила коллекторы до самого верха — на 2–2,5 метра. К тому же образовалось сильнейшее течение, из-за которого удержаться за что-то было практически невозможно. Когда мощный ливень только начался, группа была в районе станции метро "Трубная", однако тела пронесло течением, всплыли они лишь неподалёку от парка "Зарядье".
Диггер, который проводил экскурсию. Фото © t.me / SHOT
По предварительным данным, диггером, проводившим экскурсию, был 31-летний Константин Филиппов. Его местоположение сейчас неизвестно, связаться с ним не получается.
Напомним, первое тело было обнаружено вчера в районе парка "Зарядье", второе нашли сегодня на Москворецкой набережной. Погибшими оказались двое подростков — 15-летняя дочь сотрудника компании "Ланит" Дмитрия Маркушина и его 17-летний племянник. Позже всплыло тело ещё одной 15-летней девочки. Они были участниками экскурсии диггеров по подземным коллекторам, всего в её составе могло быть восемь человек.