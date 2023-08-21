Без шанса на вдох: Лайф воссоздал сценарий смерти группы диггеров в затопленном тоннеле в Москве

SHOT воссоздал обстоятельства ЧП с группой диггеров, которая отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы и пропала. Согласно его оценке, после начала мощного ливня тела погибших (уже три) пронесло под землёй потоком воды на расстояние около двух километров.

Из-за количества выпавших осадков подземные тоннели оказались затоплены, поэтому шансов выбраться из такой ловушки практически не было. Вода наполнила коллекторы до самого верха — на 2–2,5 метра. К тому же образовалось сильнейшее течение, из-за которого удержаться за что-то было практически невозможно. Когда мощный ливень только начался, группа была в районе станции метро "Трубная", однако тела пронесло течением, всплыли они лишь неподалёку от парка "Зарядье".