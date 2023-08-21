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21 августа, 12:06

Без шанса на вдох: Лайф воссоздал сценарий смерти группы диггеров в затопленном тоннеле в Москве

SHOT: Тела утонувших диггеров потоком воды два километра пронесло под землёй

<p>Подземный тоннель. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/55861" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подземный тоннель. Обложка © t.me / SHOT

SHOT воссоздал обстоятельства ЧП с группой диггеров, которая отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы и пропала. Согласно его оценке, после начала мощного ливня тела погибших (уже три) пронесло под землёй потоком воды на расстояние около двух километров.

Маршрут группы, которая вместе с диггером отправилась на экскурсию по подземным коллекторам. Фото © t.me / SHOT

Маршрут группы, которая вместе с диггером отправилась на экскурсию по подземным коллекторам. Фото © t.me / SHOT

Из-за количества выпавших осадков подземные тоннели оказались затоплены, поэтому шансов выбраться из такой ловушки практически не было. Вода наполнила коллекторы до самого верха — на 2–2,5 метра. К тому же образовалось сильнейшее течение, из-за которого удержаться за что-то было практически невозможно. Когда мощный ливень только начался, группа была в районе станции метро "Трубная", однако тела пронесло течением, всплыли они лишь неподалёку от парка "Зарядье".

Диггер, который проводил экскурсию. Фото © t.me / SHOT

Диггер, который проводил экскурсию. Фото © t.me / SHOT

По предварительным данным, диггером, проводившим экскурсию, был 31-летний Константин Филиппов. Его местоположение сейчас неизвестно, связаться с ним не получается.

Родственница назвала любителями экстрима погибшую в коллекторе девочку и её пропавшего отца

Родственница назвала любителями экстрима погибшую в коллекторе девочку и её пропавшего отца

Напомним, первое тело было обнаружено вчера в районе парка "Зарядье", второе нашли сегодня на Москворецкой набережной. Погибшими оказались двое подростков — 15-летняя дочь сотрудника компании "Ланит" Дмитрия Маркушина и его 17-летний племянник. Позже всплыло тело ещё одной 15-летней девочки. Они были участниками экскурсии диггеров по подземным коллекторам, всего в её составе могло быть восемь человек.

Николь Вербер
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