Родственница назвала любителями экстрима погибшую в коллекторе девочку и её пропавшего отца

Глава PR-службы компании "Ланит" Дмитрий Маркушин действительно находился на роковой экскурсии по подземному коллектору в центре Москвы, подтвердила телеканалу "360" его родственница. По словам женщины, он любил экстрим и привлекал к такому досугу свою дочь.