Родственница назвала любителями экстрима погибшую в коллекторе девочку и её пропавшего отца
Родственница заявила, что пропавший в коллекторе москвич с дочкой любили экстрим
Глава PR-службы компании "Ланит" Дмитрий Маркушин действительно находился на роковой экскурсии по подземному коллектору в центре Москвы, подтвердила телеканалу "360" его родственница. По словам женщины, он любил экстрим и привлекал к такому досугу свою дочь.
"Они любили экскурсии все эти. Они недавно на Камчатку с дочкой летали", — рассказала родственница.
Фатальное погружение: Раскрыта последняя СМС гида пропавшей под землёй в Москве группы из 8 диггеров
Напомним, Дмитрий Маркушин, его 15 летняя дочь и 17-летний племянник отправились с диггерами на экскурсию по подземным коллекторам Москвы. Тела одного из участников прогулки, а также первого и второго подростков выловили из Москвы-реки вчера, 20 августа. По предварительным данным, членов группы смыло потоком воды. По словам диггера Даниила Давыдова, экскурсоводы нарушили свою главную профессиональную заповедь — никогда не спускаться в подземелье перед дождём. Всего в составе группы было восемь человек, Маркушина сейчас ищут.
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