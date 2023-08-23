Бывшая модель Шишкова разоткровенничалась, рассказав, какой ад прошла, лечась от анорексии

Алёна Шишкова — бывшая пассия Тимати, модель и просто красавица. Правда, из-за своей внешности девушка серьёзно пострадала. За годы в медийном пространстве у аудитории накопилось много вопросов к её фигуре. Комментаторы не раз по фотографиям ставили ей диагноз: анорексия. Наверное, с любовью. В любом случае девушка никогда не комментировала выпады. Как оказалось, не просто так. Вчера Алёна у себя в соцсетях опубликовала признание — она действительно страдала анорексией и булимией.

Я проходила курсы лечения по набору веса в разных клиниках и санаториях. Я сдавала все анализы, выслушивала вердикты и рекомендации и принимала все лекарства, БАДы, пилюли и жидкости, что мне прописывали для набора веса. Иногда казалось, что я справилась, но потом снова рецидивы. И всё только усугублялось Алёна Шишкова Модель, бывшая девушка Тимати

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missalena.92

В последнем посте девушка рассказала, что хоть к её внешности внимание пользователей Сети было приковано сравнительно недавно, расстройства пищевого поведения начались давно, ещё восемь лет назад. Причём популярность только вредила: каждый раз, читая комментарии под фотографиями, Алёна чувствовала себя ужасно. И так с каждым годом всё хуже. Ситуация стала критической весной этого года. Настолько, что модель не могла вести нормальную жизнь: она падала в обмороки, у неё были судороги: "Если я не снимала сторис, то в основном только лежала".

И я не стремилась похудеть, я, наоборот, постоянно пыталась набрать вес, но возвращала съеденное и выпитое, избегая отёков. Я была в зависимости от мочегонных препаратов. Не удивляйтесь, без них почки сами уже не работали совсем. Здоровье моё ухудшалось, это сказалось на качестве жизни. Мне не хотелось выходить в свет, лишний раз кому-то показываться. Я стала меньше фотографироваться (что раньше было мне совсем не свойственно), меньше выходить в прямой эфир. Так как знала, что везде и всегда мою внешность критически оценивают. Говоря прямо, только ленивый меня не расписал во всех мрачных тонах. Мои физические и эмоциональные силы меня оставили совсем Алёна Шишкова Модель, бывшая девушка Тимати

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missalena.92

К апрелю вес девушки опустился до 45 килограммов, и это при росте 176 сантиметров. Норма — в районе 60 кг. Но, в отличие от большинства страдающих анорексией, Алёна, наоборот, очень хотела поправиться и набрать вес. К сожалению, одного желания тут недостаточно. Пришлось обратиться к специалистам. Последние 2,5 месяца Шишкова провела в больнице, где ей помогали справиться с расстройствами пищевого поведения. Но это было не модное лечение в детокс-клинике с шикарными условиями, а обычная больница с общей палатой и больничной едой.

В результате лечения я набрала 15 килограммов, вес распределился очень неравномерно, поэтому потребовалась помощь хирурга, он перераспределил жир из одних мест в другие, вернул мне пропорциональные формы. Сейчас я прохожу реабилитацию. Со мной всё хорошо. Я очень многое поняла за последние месяцы, я очень хочу вернуться к активной жизни Алёна Шишкова Модель, бывшая девушка Тимати

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missalena.92

Сейчас я прохожу реабилитацию. Со мной всё хорошо. Я очень многое поняла за последние месяцы, я очень хочу вернуться к активной жизни. Я решила, что, возможно, моя история сможет помочь другим девушкам, потому что такие проблемы, как оказалось, встречаются часто, просто их скрывают. Боятся озвучить, не умеют справиться самостоятельно и годами не обращаются к специалистам, а в итоге рушат своё здоровье и жизнь. Именно жизнь. Ведь от многого можно вылечиться, можно жить с некоторыми болезнями, а от анорексии умирают (так сказал мой врач) Алёна Шишкова Модель, бывшая девушка Тимати