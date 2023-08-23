Журова призвала наказать Загитову за нарушение ПДД

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой следует выписать штраф за проезд на красный сигнал светофора. Об этом заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя видео, на котором молодая спортсменка нарушает ПДД.

Алина Загитова пересекает переход на автомобиле на зелёный для пешеходов. Видео © Telegram / SHOT

"Ей полагается штраф за такое нарушение. Наверное, она не сообразила в этот момент. Нарушение есть нарушение, сейчас везде камеры, думаю, за проезд на красный свет её оштрафуют как положено. Не думаю, что этот факт останется пропущенным", — приводит слова Журовой "Матч ТВ".

Также она напомнила, что за рулём нельзя пользоваться телефоном. Надо один раз наказать, чтобы потом было неповадно так нарушать, добавила парламентарий.