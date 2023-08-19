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19 августа, 05:47

"Заберу тебя!": Загитова рассказала, как её в 16 лет преследовал фанат-сталкер

Фигуристка Загитова призналась, что в 16 лет её преследовал фанат

<p>Обложка © Михаил Терещенко / ТАСС</p>

Обложка © Михаил Терещенко / ТАСС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова рассказала телеведущему Павлу Воле, как её в 16 лет преследовал одержимый фанат.

"Был даже немного криминальный случай, когда мне было лет 16. Какое-то время я жила недалеко от катка и ходила на тренировки пешком. И возле катка меня всё время ждал какой-то мужчина", сказала она в эфире "Шоу Воли" на ТНТ.

Неизвестный, по словам спортсменки, каждый раз после тренировки преследовал её на своём тонированном внедорожнике, выкрикивая жуткие вещи вроде: "Я заберу тебя с собой!"

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Лайф показывал новое и невероятно чувственное видео Алины Загитовой, которое очень важно для неё. По словам фигуристки, показанная хореография — "не просто танцевальные движения", а отражение её жизни.

Матвей Константинов
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