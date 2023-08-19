"Заберу тебя!": Загитова рассказала, как её в 16 лет преследовал фанат-сталкер

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова рассказала телеведущему Павлу Воле, как её в 16 лет преследовал одержимый фанат.

"Был даже немного криминальный случай, когда мне было лет 16. Какое-то время я жила недалеко от катка и ходила на тренировки пешком. И возле катка меня всё время ждал какой-то мужчина", — сказала она в эфире "Шоу Воли" на ТНТ.

Неизвестный, по словам спортсменки, каждый раз после тренировки преследовал её на своём тонированном внедорожнике, выкрикивая жуткие вещи вроде: "Я заберу тебя с собой!"