Ладе Дэнс закрыли доступ к соцсетям из-за угроз отвергнутого поклонника-сталкера
Сообщения с угрозами от отвергнутого поклонника Лады Дэнс передали в полицию
Пострадавшей в ДТП певице Ладе Дэнс закрыли доступ к соцсетям. Но не из-за состояния здоровья, а из-за угроз отвергнутого поклонника. Как пишет SHOT, артистка сейчас очень болезненно реагирует на негатив, поэтому по рекомендации врачей её пришлось временно оградить от Интернета.
Как уточняет телеграм-канал, на данный момент 11 сообщений от хейтеров, в том числе от влюблённого сталкера, переданы в полицию для возбуждения уголовного дела по факту угрозы убийством.
Как рассказал нам продюсер Дэнс, ей предстоит пройти трёхмесячную программу реабилитации. К комплексу небольших физических упражнений певица приступит в ближайшее время.
Как уже рассказывал Лайф, Лада Дэнс попала в серьёзное ДТП 5 августа в Подмосковье. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе сама Лада. Артистке пришлось проводить операцию. У неё диагностировали черепно-мозговую травму, травму бедра и огромное количество ушибов. Позже она перенесла ещё одну операцию на лице. А позже стало известно, что ко всем неприятностям звезды добавились угрозы от отвергнутого поклонника.
Лада Дэнс — российская эстрадная певица, телевизионная и киноактриса, телеведущая. Популярность к ней пришла после создания группы "Женсовет", а сольная карьера началась с песни "Девочка-ночь". Также прославила Ладу роль адвоката Аллы Приходько в телесериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…". О личной жизни и творческом пути артистки читайте на uznayvse.ru.