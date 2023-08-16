Ладе Дэнс закрыли доступ к соцсетям из-за угроз отвергнутого поклонника-сталкера

Пострадавшей в ДТП певице Ладе Дэнс закрыли доступ к соцсетям. Но не из-за состояния здоровья, а из-за угроз отвергнутого поклонника. Как пишет SHOT, артистка сейчас очень болезненно реагирует на негатив, поэтому по рекомендации врачей её пришлось временно оградить от Интернета.

Как уточняет телеграм-канал, на данный момент 11 сообщений от хейтеров, в том числе от влюблённого сталкера, переданы в полицию для возбуждения уголовного дела по факту угрозы убийством.

Как рассказал нам продюсер Дэнс, ей предстоит пройти трёхмесячную программу реабилитации. К комплексу небольших физических упражнений певица приступит в ближайшее время.