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12 августа, 17:34

"Говорить, ходить не может": Ладе Дэнс сделали повторную операцию на лице

Продюсер Лады Дэнс Пудовкин: Певице сделали повторную операцию на лице

Певице Ладе Дэнс, которая попала в жёсткое ДТП в Подмосковье, сделали повторную операцию на лице, рассказал её продюсер Сергей Пудовкин. По его словам, сейчас артистка пока не может самостоятельно говорить и передвигаться.

"Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать", — сказал Пудовкин в беседе с ТАСС.

Артистку ждёт сложная реабилитация, однако прогнозы врачей весьма оптимистичны. Также Пудовкин назвал Ладу Дэнс очень сильным человеком, поэтому он не сомневается, что со всеми трудностями его подопечная непременно справится.

Опубликованы первые фото с Ладой Дэнс после жуткого ДТП

Опубликованы первые фото с Ладой Дэнс после жуткого ДТП

Напомним, вечером 5 августа Лада Дэнс попала в аварию на Симферопольском шоссе в Подмосковье. В результате ДТП певица получила черепно-мозговую травму, травму бедра и множественные ушибы. В общей сложности столкнулись три автомобиля, пострадало четыре человека.

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ТАСС / Салынская Анна

Наталья Исакова
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