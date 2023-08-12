"Говорить, ходить не может": Ладе Дэнс сделали повторную операцию на лице

Певице Ладе Дэнс, которая попала в жёсткое ДТП в Подмосковье, сделали повторную операцию на лице, рассказал её продюсер Сергей Пудовкин. По его словам, сейчас артистка пока не может самостоятельно говорить и передвигаться.

"Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать", — сказал Пудовкин в беседе с ТАСС.