Врач предупредил Ладу Дэнс о риске навсегда лишиться голоса из-за повреждения гортанного нерва

Состояние попавшей в ДТП артистки Лады Дэнс (Лада Волкова), которой нельзя разговаривать и шевелиться, вызывает у врачей определённые опасения. У неё может быть повреждён гортанный нерв, из-за которого даже придётся завершить карьеру певицы, заявил невролог Александр Евдокимов.

"Когда угроз для жизни и здоровья человека нет, его переводят в палату и разрешают соблюдать обычный постельный режим. А здесь мы видим ограничения двигательной и когнитивной активности. Если нельзя разговаривать и шевелиться, значит, ситуация с её здоровьем достаточно серьёзная", — приводит его слова газета "Вечерняя Москва".

Врач не исключил, что актриса может столкнуться с кровоизлиянием в мозг и гематомами, которые останутся на её теле до конца жизни. Ограничения в движении могут сохраняться на протяжении месяца и даже дольше, при этом сказать наверняка, сможет ли артистка вернуться к карьере певицы, пока нельзя, отметил медик.