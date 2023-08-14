Врач предупредил Ладу Дэнс о риске навсегда лишиться голоса из-за повреждения гортанного нерва
Невролог Евдокимов допустил, что Лада Дэнс больше никогда не сможет петь
Певица Лада Дэнс. Обложка © Vk / ЛАДА ДЭНС l LADA DANCE | Фан-группа
Состояние попавшей в ДТП артистки Лады Дэнс (Лада Волкова), которой нельзя разговаривать и шевелиться, вызывает у врачей определённые опасения. У неё может быть повреждён гортанный нерв, из-за которого даже придётся завершить карьеру певицы, заявил невролог Александр Евдокимов.
"Когда угроз для жизни и здоровья человека нет, его переводят в палату и разрешают соблюдать обычный постельный режим. А здесь мы видим ограничения двигательной и когнитивной активности. Если нельзя разговаривать и шевелиться, значит, ситуация с её здоровьем достаточно серьёзная", — приводит его слова газета "Вечерняя Москва".
Врач не исключил, что актриса может столкнуться с кровоизлиянием в мозг и гематомами, которые останутся на её теле до конца жизни. Ограничения в движении могут сохраняться на протяжении месяца и даже дольше, при этом сказать наверняка, сможет ли артистка вернуться к карьере певицы, пока нельзя, отметил медик.
"Полученная травма может повлиять на её способность петь. Но наверняка сказать сейчас сложно. Даже лечащие врачи точно не смогут спрогнозировать это. <...> Голосовые связки могут пострадать, если повреждён гортанный нерв", — отметил остеопат.
Как уже рассказывал Лайф, вечером 5 августа Лада Дэнс попала в аварию на Симферопольском шоссе в Подмосковье с участием трёх автомобилей. Всего в ДТП четверо пострадавших. В итоге артистку увезли в больницу, где врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму, травму бедра и множество ушибов. Пару дней назад ей провели повторную операцию на лице, а врачи разработали индивидуальную программу реабилитации.