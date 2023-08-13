Прикованной к койке Ладе Дэнс потребовалась личная программа реабилитации
SHOT: Врачи разработали для Лады Дэнс индивидуальную программу реабилитации
То, как Лада Дэнс выглядит сейчас. Обложка © SHOT
До сих пор прикованной к больничной койке Ладе Дэнс (Ладе Волковой) потребовалась индивидуальная программа реабилитации. По данным SHOT, врачам пришлось оперативно разработать для неё комплекс специальных упражнений, в том числе с использованием тренажёров.
Тем временем ситуация для артистки складывается не самая радужная: после повторной операции певице требуется полный мимический покой, из-за чего ей запрещено говорить и самостоятельно передвигаться.
Как уверяет менеджер Волковой, несмотря на всю серьёзность её положения, врачи с оптимизмом смотрят в будущее и дают положительные прогнозы. По их мнению, системная реабилитация с индивидуальными параметрами поможет певице восстановиться, хоть это и будет "долгая история".
Напомним, вечером 5 августа Лада Дэнс попала в ДТП на Симферопольском шоссе в Московской области. Всего в нём фигурировали три автомобиля, четыре человека пострадали. В результате аварии артистку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, травмой бедра и множеством ушибов. На днях ей провели повторную операцию.