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13 августа, 09:05

Прикованной к койке Ладе Дэнс потребовалась личная программа реабилитации

SHOT: Врачи разработали для Лады Дэнс индивидуальную программу реабилитации

<p>То, как Лада Дэнс выглядит сейчас. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/55515" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

То, как Лада Дэнс выглядит сейчас. Обложка © SHOT

До сих пор прикованной к больничной койке Ладе Дэнс (Ладе Волковой) потребовалась индивидуальная программа реабилитации. По данным SHOT, врачам пришлось оперативно разработать для неё комплекс специальных упражнений, в том числе с использованием тренажёров.

Тем временем ситуация для артистки складывается не самая радужная: после повторной операции певице требуется полный мимический покой, из-за чего ей запрещено говорить и самостоятельно передвигаться.

Как уверяет менеджер Волковой, несмотря на всю серьёзность её положения, врачи с оптимизмом смотрят в будущее и дают положительные прогнозы. По их мнению, системная реабилитация с индивидуальными параметрами поможет певице восстановиться, хоть это и будет "долгая история".

Опубликованы первые фото с Ладой Дэнс после жуткого ДТП

Опубликованы первые фото с Ладой Дэнс после жуткого ДТП

Напомним, вечером 5 августа Лада Дэнс попала в ДТП на Симферопольском шоссе в Московской области. Всего в нём фигурировали три автомобиля, четыре человека пострадали. В результате аварии артистку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, травмой бедра и множеством ушибов. На днях ей провели повторную операцию.

Матвей Константинов
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