Прикованной к койке Ладе Дэнс потребовалась личная программа реабилитации

До сих пор прикованной к больничной койке Ладе Дэнс (Ладе Волковой) потребовалась индивидуальная программа реабилитации. По данным SHOT, врачам пришлось оперативно разработать для неё комплекс специальных упражнений, в том числе с использованием тренажёров.

Тем временем ситуация для артистки складывается не самая радужная: после повторной операции певице требуется полный мимический покой, из-за чего ей запрещено говорить и самостоятельно передвигаться.