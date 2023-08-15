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15 августа, 11:02

Хейт и угрозы отвергнутого поклонника: На пострадавшую в ДТП Ладу Дэнс навалилась новая проблема

Лада Дэнс пожаловалась на угрозы отвергнутого поклонника

<p>Певица Лада Дэнс. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo126430279_456239034?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Лада Дэнс</a></p>

Певица Лада Дэнс. Обложка © VK / Лада Дэнс

На певицу Ладу Дэнс, в начале августа пострадавшую в ДТП, навалилась новая проблема: ей начали поступать угрозы от поклонника. Как пишет SHOT, к звезде даже приставили телохранителя и подали заявление в полицию.

По данным телеграм-канала, у артистки нервный срыв: отвергнутый фанат угрожает ей убийством. Также угрозы Ладе сыпятся и со стороны обычных хейтеров: звонки, письма в соцсетях.

"Выйду и со всеми хейтерами разберусь", — заявила сама Дэнс.

А её менеджер пообещал вычислить каждого, кто угрожает певице.

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Как уже рассказывал Лайф, Лада Дэнс попала в серьёзное ДТП 5 августа в Подмосковье. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе сама Лада. Артистке пришлось проводить операцию. У неё диагностировали черепно-мозговую травму, травму бедра и огромное количество ушибов. Позже она перенесла ещё одну операцию на лице. Врачи разработали для неё индивидуальную программу реабилитации.

Александра Вишнякова
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