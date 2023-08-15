Хейт и угрозы отвергнутого поклонника: На пострадавшую в ДТП Ладу Дэнс навалилась новая проблема
Лада Дэнс пожаловалась на угрозы отвергнутого поклонника
Певица Лада Дэнс. Обложка © VK / Лада Дэнс
На певицу Ладу Дэнс, в начале августа пострадавшую в ДТП, навалилась новая проблема: ей начали поступать угрозы от поклонника. Как пишет SHOT, к звезде даже приставили телохранителя и подали заявление в полицию.
По данным телеграм-канала, у артистки нервный срыв: отвергнутый фанат угрожает ей убийством. Также угрозы Ладе сыпятся и со стороны обычных хейтеров: звонки, письма в соцсетях.
"Выйду и со всеми хейтерами разберусь", — заявила сама Дэнс.
А её менеджер пообещал вычислить каждого, кто угрожает певице.
Как уже рассказывал Лайф, Лада Дэнс попала в серьёзное ДТП 5 августа в Подмосковье. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе сама Лада. Артистке пришлось проводить операцию. У неё диагностировали черепно-мозговую травму, травму бедра и огромное количество ушибов. Позже она перенесла ещё одну операцию на лице. Врачи разработали для неё индивидуальную программу реабилитации.