Хейт и угрозы отвергнутого поклонника: На пострадавшую в ДТП Ладу Дэнс навалилась новая проблема

На певицу Ладу Дэнс, в начале августа пострадавшую в ДТП, навалилась новая проблема: ей начали поступать угрозы от поклонника. Как пишет SHOT, к звезде даже приставили телохранителя и подали заявление в полицию.

По данным телеграм-канала, у артистки нервный срыв: отвергнутый фанат угрожает ей убийством. Также угрозы Ладе сыпятся и со стороны обычных хейтеров: звонки, письма в соцсетях.

"Выйду и со всеми хейтерами разберусь", — заявила сама Дэнс.