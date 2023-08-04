"Не просто танец": Загитова поделилась невероятно чувственным видео
Загитова опубликовала эмоциональный клип с необычной для себя хореографией
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова поделилась в социальных сетях эмоциональным клипом, который отражает её жизнь. По словам самой спортсменки, данное видео было очень важным и личным для неё самой.
Фигуристка Алина Загитова поделилась обуревающими её чувствами через клип. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / azagitova
"Мы очень долго работали над созданием этого видео, и для меня крайне важно поделиться своими эмоциями. Это не просто танцевальные движения, это то, что отражает меня и мою жизнь: переживания, страхи, взлёты и падения. Я даже не могу передать словами, насколько эта работа получилась личной и важной для меня", — рассказала Загитова.
В клипе спортсменка исполняет танец под песню певицы Ксении Минаевой "На ощупь". Загитова предстаёт в нём в двух образах — на льду в ярком платье, а также на сцене в сером костюме. Ролик получился невероятно эмоциональным и чувственным и собрал сотни восторженных комментариев поклонников.
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Ранее британский таблоид The Sun оценил состояние фигуристки Алины Загитовой в $5 млн. В публикации говорится, что капитал Загитовой сложился благодаря доходам от съёмок для Cosmopolitan Russia, контрактам с компанией Puma, работе на ТВ, а также сотрудничеству с "Татнефтью" в качестве бренд-амбассадора.
Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / azagitova