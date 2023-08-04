"Не просто танец": Загитова поделилась невероятно чувственным видео

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова поделилась в социальных сетях эмоциональным клипом, который отражает её жизнь. По словам самой спортсменки, данное видео было очень важным и личным для неё самой.

Фигуристка Алина Загитова поделилась обуревающими её чувствами через клип. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / azagitova

"Мы очень долго работали над созданием этого видео, и для меня крайне важно поделиться своими эмоциями. Это не просто танцевальные движения, это то, что отражает меня и мою жизнь: переживания, страхи, взлёты и падения. Я даже не могу передать словами, насколько эта работа получилась личной и важной для меня", — рассказала Загитова.

В клипе спортсменка исполняет танец под песню певицы Ксении Минаевой "На ощупь". Загитова предстаёт в нём в двух образах — на льду в ярком платье, а также на сцене в сером костюме. Ролик получился невероятно эмоциональным и чувственным и собрал сотни восторженных комментариев поклонников.