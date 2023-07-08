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8 июля, 17:21

Состояние Алины Загитовой оценили в миллионы долларов

Британский таблоид The Sun оценил состояние фигуристки Алины Загитовой в $5 млн

<p>Алина Загитова. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Алина Загитова. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сумела к 21 году заработать пять миллионов долларов и стала "самой сексуальной в ​​​​мире фигуристкой". Об этом пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на портал Famous Birthdays.

В публикации говорится, что капитал Загитовой сложился благодаря доходам от съёмок для Cosmopolitan Russia, контрактам с компанией Puma, работе на ТВ, а также сотрудничеству с "Татнефтью" в качестве бренд-амбассадора.

"Загитова может похвастаться огромным количеством подписчиков в социальных сетях: более 1,1 миллиона поклонников в Instagram*", — пишет The Sun.

В последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года, но о завершении карьеры официально не объявляла. Напомним, что Загитова взяла золото на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, стала чемпионкой Европы 2018 года и несколько раз выигрывала этапы серии Гран-при.

Поворот в шоу-бизнес: Как Загитова эпатирует публику и всё больше отдаляется от возвращения в спорт

Поворот в шоу-бизнес: Как Загитова эпатирует публику и всё больше отдаляется от возвращения в спорт

Ранее Лайф писал, что Загитова победила фехтовальщицу Карину Азнавурян в шоу-поединке на шпагах. По словам фигуристки, соперница дала ей мастер-класс перед шоу-поединком, но этого было мало для настоящего профессионального выступления.

*Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Ирина Фальке
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