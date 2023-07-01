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1 июля, 15:09

Фигуристка Загитова победила фехтовальщицу Азнавурян в шоу-поединке на шпагах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова победила двукратную чемпионку Игр по фехтованию Карину Азнавурян в шоу-поединке на шпагах. Он прошёл в рамках празднования 100-летия московского спорта в "Лужниках".

Загитова одержала победу со счётом 15:14. Спортсменка рассказала, что Азнавурян дала ей мастер-класс перед шоу-поединком, но этого было мало для настоящего профессионального выступления. В прошлом году Загитова на данном мероприятии участвовала в спарринге по боксу с олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

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"В прошлом году я тут боксировала, но должна признаться, что фехтование намного сложнее в плане концентрации. Ведь тут каждая доля секунды может привести тебя как к победе, так и к поражению", — подчеркнула Загитова, добавив, что ей всё очень понравилось.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова поймала букет на свадьбе тренера группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза. Видео спортсменка показала 9 июня.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Иван Косицын
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