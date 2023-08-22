Загитова решила похвалиться вождением "гелика" и случайно "спалила" нарушение ПДД

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором она едет по Москве на автомобиле — чёрном "гелендвагене". В кадр попал момент, как она проезжает переход, на котором горит зелёный сигнал для пешеходов. Для неё, соответственно, горел красный запрещающий.

Фигуристка Загитова переехала пешеходный переход на красный. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azagitova

Видео снято с водительского кресла. Видно, как двигающиеся во встречном направлении автомобили стоят у стоп-линии, соблюдая правила.