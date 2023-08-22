Загитова решила похвалиться вождением "гелика" и случайно "спалила" нарушение ПДД
Загитова показала на видео, как проехала пешеходный переход на красный свет
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором она едет по Москве на автомобиле — чёрном "гелендвагене". В кадр попал момент, как она проезжает переход, на котором горит зелёный сигнал для пешеходов. Для неё, соответственно, горел красный запрещающий.
Фигуристка Загитова переехала пешеходный переход на красный. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azagitova
Видео снято с водительского кресла. Видно, как двигающиеся во встречном направлении автомобили стоят у стоп-линии, соблюдая правила.
Российская "секси фигуристка мира": Американцы нашли профиль Загитовой в соцсетях и теперь её боготворят
Ранее Лайф писал о том, что Алина Загитова рассказала о своей личной жизни. Она призналась, что в данный момент свободна и уделяет много времени тренировкам и саморазвитию.
Telegram / Алина Загитова