Загитова порадовала поклонников-мужчин неожиданным признанием о себе

Российская фигуристка Алина Загитова раскрыла подробности личной жизни. По словам олимпийской чемпионки, в настоящее время она уделяет всё внимание тренировкам и саморазвитию, а не поиску ухажёра.

В программе "Шоу Воли" 21-летняя спортсменка призналась, что внешний вид будущего избранника не имеет для неё большого значения. Также Загитова посетовала на небольшой опыт отношений.

"Я в свободном плавании", — добавила фигуристка.