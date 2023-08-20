Загитова порадовала поклонников-мужчин неожиданным признанием о себе
Загитова заявила, что ей неважна внешность будущего избранника
Российская фигуристка Алина Загитова раскрыла подробности личной жизни. По словам олимпийской чемпионки, в настоящее время она уделяет всё внимание тренировкам и саморазвитию, а не поиску ухажёра.
В программе "Шоу Воли" 21-летняя спортсменка призналась, что внешний вид будущего избранника не имеет для неё большого значения. Также Загитова посетовала на небольшой опыт отношений.
"Я в свободном плавании", — добавила фигуристка.
Ранее Загитова сообщила, что в 16 лет её преследовал одержимый фанат на тонированном внедорожнике. Неизвестный каждый раз выкрикивал угрожающие фразы, обещая забрать спортсменку с собой.
t.me / Алина Загитова