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20 августа, 20:18

Загитова порадовала поклонников-мужчин неожиданным признанием о себе

Загитова заявила, что ей неважна внешность будущего избранника

Российская фигуристка Алина Загитова раскрыла подробности личной жизни. По словам олимпийской чемпионки, в настоящее время она уделяет всё внимание тренировкам и саморазвитию, а не поиску ухажёра.

В программе "Шоу Воли" 21-летняя спортсменка призналась, что внешний вид будущего избранника не имеет для неё большого значения. Также Загитова посетовала на небольшой опыт отношений.

"Я в свободном плавании", — добавила фигуристка.

"Не просто танец": Загитова поделилась невероятно чувственным видео

"Не просто танец": Загитова поделилась невероятно чувственным видео

Ранее Загитова сообщила, что в 16 лет её преследовал одержимый фанат на тонированном внедорожнике. Неизвестный каждый раз выкрикивал угрожающие фразы, обещая забрать спортсменку с собой.

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t.me / Алина Загитова

Илья Пушкарев
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