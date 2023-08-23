Челентано попрощался с Кутуньо трогательным письмом и раскрыл, почему отказался петь его главный хит

Итальянский музыкант, актёр и певец Адриано Челентано написал прощальное письмо другу и коллеге Тото Кутуньо, который скончался накануне. В тексте приводится их давний диалог по поводу только написанной песни L'Italiano. Кутуньо предлагал Челентано спеть её, но тот отказался. Письмо приводит Corriere della Sera.

Неофициальный клип на песню Тото Кутуньо L'Italiano. Видео YouTube / TotoCutugnoOfficial

"Я не спал всю ночь", — говорил ты мне, думая о том, какой успех нас ждёт. Тебя как исполнителя, а меня как автора", — вспоминает Челентано слова Кутуньо.

Однако артист отказался от исполнения песни, которая в дальнейшем стала известным шлягером. Причиной стала фраза "Я настоящий итальянец" (italiano vero), которая у Челентано ассоциировалась с желанием возвыситься. Кутуньо же настаивал, что песня посвящена коллеге — настоящему итальянцу.

"Да, я знаю, — сказал я ему, — но мне не хочется этого говорить", — ответил Адриано.

Кутуньо был ошеломлён позицией друга. В результате песня L'Italiano была выпущена в 1983 году. Её спел сам Тото, влюбив в себя всю Италию. Сегодня же Челентано признаётся, что не смог бы исполнить композицию иначе.

"Я бы спел её именно так, как ты её пел! Ты был и остаёшься великим, незабываемым! Я люблю тебя. Адриано", — заключил он.