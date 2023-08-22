Скончался итальянский певец Тото Кутуньо

80-летний музыкант скончался сегодня около 16:00 (17:00 мск) в больнице San Raffaele в Милане, куда ранее был госпитализирован. О кончине знаменитости сообщил менеджер певца Данило Манкузо. По его словам, "на фоне продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже".

Тото (настоящее имя Сальваторре) Кутуньо начал свою музыкальную карьеру в 1960-х годах. Сначала был барабанщиком, затем стал увлекаться джазом и игрой на фортепиано, стал писать свои песни. Попытка создать свою группу Albatros не принесла успеха, и певец начал сольную карьеру, которая и принесла ему всемирную славу. Он 15 раз участвовал в знаменитом фестивале Сан-Ремо, в том числе с песней L'italiano (она же Lasciate Mi Cantare). Она и стала его визитной карточкой.