"Мелодист от Бога": Лоза рассказал, кому Тото Кутуньо "подарил биографию"

Советский и российский певец Юрий Лоза считает, что у умершего сегодня итальянского музыканта Тото Кутуньо был редкий талант создавать оригинальные и красивые мелодии. По его мнению, тот "подарил биографию" многим артистам.

"Тото Кутуньо — это мелодист от Бога. Такие рождаются, но не часто. Люди, способные выдать мелодию, кажется, из тех же самых нот, тех же самых сочетаний. Вроде всё рядышком, всё очень близко, а вот у него получалось это сделать так, чтобы было оригинально и красиво. Его песни стали знаковыми, культовыми", — подчеркнул Лоза в беседе с "Газетой.ru".