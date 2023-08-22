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22 августа, 18:28

"Мелодист от Бога": Лоза рассказал, кому Тото Кутуньо "подарил биографию"

Лоза назвал скончавшегося Тото Кутуньо мелодистом от Бога

Советский и российский певец Юрий Лоза считает, что у умершего сегодня итальянского музыканта Тото Кутуньо был редкий талант создавать оригинальные и красивые мелодии. По его мнению, тот "подарил биографию" многим артистам.

"Тото Кутуньо — это мелодист от Бога. Такие рождаются, но не часто. Люди, способные выдать мелодию, кажется, из тех же самых нот, тех же самых сочетаний. Вроде всё рядышком, всё очень близко, а вот у него получалось это сделать так, чтобы было оригинально и красиво. Его песни стали знаковыми, культовыми", — подчеркнул Лоза в беседе с "Газетой.ru".

Он считает, что представить французского певца Джо Дассена сейчас сложно без песен Тото Кутуньо. Лоза подчеркнул, что многие люди должны поблагодарить музыканта.

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Тото Кутуньо скончался 22 августа на 81-м году жизни в миланской больнице. В июле известный итальянский композитор отпраздновал юбилей. Менеджер Тото Кутуньо заявил, что на фоне продолжительной болезни певцу в последние месяцы становилось хуже.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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