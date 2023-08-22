В Москве прошла церемония прощания с актёром Игорем Ясуловичем

В Московском театре юного зрителя завершилась церемония прощания с народным артистом России, актёром Игорем Ясуловичем. После кремации планируется захоронение в семейной могиле на Новодевичьем кладбище.

Артиста в последний путь проводили аплодисментами. Художественный руководитель театра Генриетта Яновская на церемонии рассказала, что Ясулович был примером нравственности и порядочности.

"Я сейчас даже не говорю о прекрасном, разнообразном артисте Ясуловиче, я сейчас говорю о человеке", — сказала она.