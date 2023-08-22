В Москве прошла церемония прощания с актёром Игорем Ясуловичем
Игорь Ясулович. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Московском театре юного зрителя завершилась церемония прощания с народным артистом России, актёром Игорем Ясуловичем. После кремации планируется захоронение в семейной могиле на Новодевичьем кладбище.
Артиста в последний путь проводили аплодисментами. Художественный руководитель театра Генриетта Яновская на церемонии рассказала, что Ясулович был примером нравственности и порядочности.
"Я сейчас даже не говорю о прекрасном, разнообразном артисте Ясуловиче, я сейчас говорю о человеке", — сказала она.
На церемонии прощания с Ясуловичем собралось более сотни человек. Среди них — артисты Сергей Маковецкий, Валерий Баринов, Лия Ахеджакова, гендиректор Большого театра Владимир Урин и многие другие.
Напомним, 19 августа в возрасте 81 года скончался народный артист России Игорь Ясулович. Месяц назад его госпитализировали с подозрением на острое повреждение почек. Сообщалось, что в больнице его подключили к аппарату ИВЛ, он страдал провалами в памяти. Соболезнования в связи со смертью артиста выразил президент РФ Владимир Путин, который назвал его талантливым артистом и прекрасным наставником.