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22 августа, 09:53

Найдены все восемь жертв смертельной экскурсии диггеров по подземельям Москвы

В центре Москвы спасатели обнаружили тела всех 8 участников экскурсии диггеров

Спасатели обнаружили тела всех восьмерых участников смертельной экскурсии диггеров по коллекторам. Об этом сообщает SHOT. Погибших экскурсовода Константина Филиппова и одну из участниц Дарью Быкову нашли у "Зарядья". А Дмитрия Маркушина и его дочь Лизу — у Большого Устьинского моста.

В Москве найдены все тела погибших участников экскурсии диггеров. Видео © LIFE

Таким образом, список погибших участников экскурсии диггеров таков:

  • Андрей Фадеев, 63 года;
  • Елена Фадеева, 63 года;
  • Дарья Быкова, 34 года;
  • Вика Шнейдер, 15 лет;
  • Глеб Лагашин, 17 лет;
  • Лиза Маркушина, 15 лет;
  • Дмитрий Маркушин, 47 лет;
  • Константин Филиппов, 31 год.
Задержан гендиректор фирмы, которая устроила смертельную экскурсию по подземельям Москвы

Задержан гендиректор фирмы, которая устроила смертельную экскурсию по подземельям Москвы

Напомним, 20 и 21 августа из Москвы-реки выловили тела шести человек. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. В воскресенье все они спустились в коллектор, где их настиг сильный ливень. Компанию из восьми человек могло смыть потоком воды и протащить под землёй на расстояние около двух километров. Организатор экскурсий уже задержан, его допрашивают следователи.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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