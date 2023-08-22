Найдены все восемь жертв смертельной экскурсии диггеров по подземельям Москвы

Спасатели обнаружили тела всех восьмерых участников смертельной экскурсии диггеров по коллекторам. Об этом сообщает SHOT. Погибших экскурсовода Константина Филиппова и одну из участниц Дарью Быкову нашли у "Зарядья". А Дмитрия Маркушина и его дочь Лизу — у Большого Устьинского моста.