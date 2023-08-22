Найдены все восемь жертв смертельной экскурсии диггеров по подземельям Москвы
В центре Москвы спасатели обнаружили тела всех 8 участников экскурсии диггеров
Спасатели обнаружили тела всех восьмерых участников смертельной экскурсии диггеров по коллекторам. Об этом сообщает SHOT. Погибших экскурсовода Константина Филиппова и одну из участниц Дарью Быкову нашли у "Зарядья". А Дмитрия Маркушина и его дочь Лизу — у Большого Устьинского моста.
В Москве найдены все тела погибших участников экскурсии диггеров. Видео © LIFE
Таким образом, список погибших участников экскурсии диггеров таков:
- Андрей Фадеев, 63 года;
- Елена Фадеева, 63 года;
- Дарья Быкова, 34 года;
- Вика Шнейдер, 15 лет;
- Глеб Лагашин, 17 лет;
- Лиза Маркушина, 15 лет;
- Дмитрий Маркушин, 47 лет;
- Константин Филиппов, 31 год.
Напомним, 20 и 21 августа из Москвы-реки выловили тела шести человек. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. В воскресенье все они спустились в коллектор, где их настиг сильный ливень. Компанию из восьми человек могло смыть потоком воды и протащить под землёй на расстояние около двух километров. Организатор экскурсий уже задержан, его допрашивают следователи.
Агентство "Москва"