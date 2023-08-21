Лайф публикует список погибших в московском подземелье диггеров, их уже шесть

Спасатели выловили тело 63-летней женщины из Москвы-реки неподалёку от парка "Зарядье". За несколько часов до этого был обнаружен труп её супруга. Таким образом, число погибших во время экскурсии по подземным тоннелям Москвы во время вчерашнего ливня достигло шести. SHOT публикует список: