Лайф публикует список погибших в московском подземелье диггеров, их уже шесть
Опубликован список погибших во время экскурсии по подземным тоннелям Москвы
Место обнаружения тела одного из погибших диггеров. Обложка © LIFE
Спасатели выловили тело 63-летней женщины из Москвы-реки неподалёку от парка "Зарядье". За несколько часов до этого был обнаружен труп её супруга. Таким образом, число погибших во время экскурсии по подземным тоннелям Москвы во время вчерашнего ливня достигло шести. SHOT публикует список:
- Андрей Фадеев, 63 года
- Елена Фадеева, 63 года
- Дарья Быкова, 34 года
- Вика Шнейдер, 15 лет
- Глеб Лагашин, 17 лет
- Лиза Маркушина, 15 лет
Спасатели ищут тела гида группы Константина Филиппова и главы PR-отдела компании "Ланит" Дмитрия Маркушина. Он отправился в подземелье вместе с дочерью и племянником.
Напомним, первого участника экскурсии диггеров выловили из Москвы-реки вечером 20 августа — им оказался подросток. Уже сегодня обнаружили тела ещё четырёх утопленников. Все погибшие были участниками экскурсии по столичному подземелью, где их в воскресенье и настиг сильный ливень. Компанию из восьми человек могло смыть потоком воды и протащить под землёй на расстояние около двух километров. Остальных членов группы сейчас ищут, а организатора экскурсий допрашивают следователи. Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования родным погибших.