Собянин назвал ужасной трагедией гибель диггеров в коллекторе

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным диггеров, погибших во время экскурсии в столичном коллекторе. Он назвал произошедшее ужасной трагедией и подчеркнул, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства.

Парящий мост в парке "Зарядье", рядом с которым нашли тело четвёртого диггера. Видео © LIFE

"Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Соболезную родным и близким погибших", — написал он в телеграм-канале.