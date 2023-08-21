Собянин назвал ужасной трагедией гибель диггеров в коллекторе
Собянин выразил соболезнования родным москвичей, погибших в коллекторе
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным диггеров, погибших во время экскурсии в столичном коллекторе. Он назвал произошедшее ужасной трагедией и подчеркнул, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства.
Парящий мост в парке "Зарядье", рядом с которым нашли тело четвёртого диггера. Видео © LIFE
"Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Соболезную родным и близким погибших", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, 20 и 21 августа из Москвы-реки выловили тела четырёх человек. Предполагается, что все погибшие были участниками экскурсии по столичным подземельям и вместе с диггерами спустились в коллектор, где их настиг сильный ливень. Компанию из восьми человек могло смыть потоком воды и протащить под землёй на расстояние около двух километров. Остальных членов группы сейчас ищут, а организатора экскурсий допрашивают следователи.
LIFE