Четвёртого утонувшего диггера нашли в Москве-реке
Четвёртого утонувшего диггера нашли в Москве-реке. По данным SHOT, тело всплыло у причала "Зарядье" под Парящим мостом. Сейчас на месте работают спасатели, которые вытаскивают тело из воды.
Парящий мост в парке "Зарядье", рядом с которым нашли тело четвёртого диггера. Видео © LIFE
Напомним, 20 и 21 августа из Москвы-реки выловили тела трёх человек, все они оказались подростками. Предполагается, что погибшие были участниками экскурсии по столичным подземельям и вместе с диггерами спустились в коллектор, где их настиг сильный ливень. Компанию из восьми человек могло смыть потоком воды. Остальных членов группы сейчас ищут, а организатора экскурсий допрашивают следователи.
LIFE