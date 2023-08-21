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21 августа, 14:23
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Четвёртого утонувшего диггера нашли в Москве-реке

Четвёртого утонувшего диггера нашли в Москве-реке. По данным SHOT, тело всплыло у причала "Зарядье" под Парящим мостом. Сейчас на месте работают спасатели, которые вытаскивают тело из воды.

Парящий мост в парке "Зарядье", рядом с которым нашли тело четвёртого диггера. Видео © LIFE

Без шанса на вдох: Лайф воссоздал сценарий смерти группы диггеров в затопленном тоннеле в Москве

Без шанса на вдох: Лайф воссоздал сценарий смерти группы диггеров в затопленном тоннеле в Москве

Напомним, 20 и 21 августа из Москвы-реки выловили тела трёх человек, все они оказались подростками. Предполагается, что погибшие были участниками экскурсии по столичным подземельям и вместе с диггерами спустились в коллектор, где их настиг сильный ливень. Компанию из восьми человек могло смыть потоком воды. Остальных членов группы сейчас ищут, а организатора экскурсий допрашивают следователи.

Подземелье смерти: Раскрыт маршрут группы диггеров по катакомбам Москвы, трое из которых найдены мёртвыми

Подземелье смерти: Раскрыт маршрут группы диггеров по катакомбам Москвы, трое из которых найдены мёртвыми

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LIFE

Александра Вишнякова
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