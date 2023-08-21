Московский диггер прошёл маршрут пропавшей группы сразу после ЧП и рассказал, что увидел
Диггер Давыдов никого не обнаружил в коллекторе после новости о найденном теле
Экскурсовод по подземельям Москвы и диггер Даниил Давыдов рассказал, что после новости про обнаруженное тело в Москве-реке он спустился в подземный коллектор, но никого там не обнаружил.
"Спустился в подземный коллектор, по пояс в воде прошёл маршрут в надежде, что, может, кто-то на лесенке остался, вдруг у людей травмы, но никого не обнаружил", — поделился он в беседе с телеканалом "360".
Давыдов указал, что по реке Неглинной несложный маршрут. Он считает, что во время экскурсии группы уровень воды в коллекторе резко поднялся из-за непогоды, это могло стать причиной трагедии.
По словам диггера, экскурсовод на таком мероприятии обязан учитывать погодные условия и отменять экскурсию в случае дождя. Он считает, что во время подобных спусков ответственность за безопасность группы лежит именно на экскурсоводе.
Напомним, глава PR-службы компании "Ланит" Дмитрий Маркушин, его 15-летняя дочь и 17-летний племянник отправились с диггерами на экскурсию по подземным коллекторам Москвы. Всего в составе группы было восемь человек. Из Москвы-реки выловили тела трёх участников прогулки, остальных продолжают искать. Предварительно, членов группы смыло потоком воды.