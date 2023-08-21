Московский диггер прошёл маршрут пропавшей группы сразу после ЧП и рассказал, что увидел

Экскурсовод по подземельям Москвы и диггер Даниил Давыдов рассказал, что после новости про обнаруженное тело в Москве-реке он спустился в подземный коллектор, но никого там не обнаружил.

"Спустился в подземный коллектор, по пояс в воде прошёл маршрут в надежде, что, может, кто-то на лесенке остался, вдруг у людей травмы, но никого не обнаружил", — поделился он в беседе с телеканалом "360".

Давыдов указал, что по реке Неглинной несложный маршрут. Он считает, что во время экскурсии группы уровень воды в коллекторе резко поднялся из-за непогоды, это могло стать причиной трагедии.