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22 августа, 08:49
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Задержан гендиректор фирмы, которая устроила смертельную экскурсию по подземельям Москвы

Задержан гендиректор фирмы, которая устраивала экскурсии по коллекторам Москвы

В Санкт-Петербурге задержан гендиректор компании –организатора экскурсии по подземным коллекторам Москвы, в результате которой погибло шесть человек. Сейчас главу фирмы "Спутник" Александра Кима везут в Москву, сообщает SHOT.

Ранее бизнесмена объявили в розыск. Он пытался скрыться за границей, но не успел.

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Напомним, 20 и 21 августа из Москвы-реки выловили тела шести человек. Все погибшие были участниками экскурсии по столичным подземельям и вместе с диггерами спустились в коллектор, где их в воскресенье и настиг сильный ливень. Компанию из восьми человек могло смыть потоком воды и протащить под землёй на расстояние около двух километров. Организатор экскурсий уже задержан, его допрашивают следователи.

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Агентство Москва

Александра Вишнякова
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