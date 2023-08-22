Задержан гендиректор фирмы, которая устроила смертельную экскурсию по подземельям Москвы
Задержан гендиректор фирмы, которая устраивала экскурсии по коллекторам Москвы
В Санкт-Петербурге задержан гендиректор компании –организатора экскурсии по подземным коллекторам Москвы, в результате которой погибло шесть человек. Сейчас главу фирмы "Спутник" Александра Кима везут в Москву, сообщает SHOT.
Ранее бизнесмена объявили в розыск. Он пытался скрыться за границей, но не успел.
Напомним, 20 и 21 августа из Москвы-реки выловили тела шести человек. Все погибшие были участниками экскурсии по столичным подземельям и вместе с диггерами спустились в коллектор, где их в воскресенье и настиг сильный ливень. Компанию из восьми человек могло смыть потоком воды и протащить под землёй на расстояние около двух километров. Организатор экскурсий уже задержан, его допрашивают следователи.