Фигурант дела о смертельной экскурсии диггеров сбежал в ОАЭ
СКР: Один из фигурантов дела о гибели людей в коллекторе в Москве улетел в ОАЭ
Один из фигурантов уголовного дела о гибели восьми человек в ходе экскурсии диггеров объявлен в розыск, он улетел в ОАЭ. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
В Москве найдены все тела погибших участников экскурсии диггеров. Видео © LIFE
"В числе фигурантов уголовного дела также генеральный директор ООО "Авангард" Александр Л., который находится в розыске. Согласно имеющейся информации, 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединённые Арабские Эмираты", — говорится в публикации ведомства.
Напомним, в течение 20 и 21 августа из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. В воскресенье группа спустилась в коллектор, где их настиг сильный ливень. Скорее всего, компанию смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Организатора экскурсий уже допрашивают следователи. Также задержан гендиректор фирмы, которая устроила смертельную прогулку по подземельям.
LIFE