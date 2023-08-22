Организатору смертельной экскурсии диггеров в Москве предъявлены обвинения
СК РФ предъявил обвинение организатору незаконной экскурсии диггеров в Москве
Следственный комитет России предъявил организатору незаконной экскурсии диггеров в Москве обвинение по факту гибели восьми человек. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.
В Москве найдены все тела погибших участников экскурсии диггеров. Видео © LIFE
"В ходе расследования задержан один из организаторов экскурсии — Никита Д., которому уже предъявлено обвинение в совершённом преступлении. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц". Следователи уже осмотрели места происшествия, обследовали коллектор Неглинки, а также допросили очевидцев, сейчас изучается документация.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СКР по Москве Сергею Ярошу предоставить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели восьми человек в ходе экскурсии.
Напомним, в течение 20 и 21 августа из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. В воскресенье группа спустилась в коллектор, где их настиг сильный ливень. Скорее всего, компанию смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Организатора экскурсий уже допрашивают следователи. Также задержан гендиректор фирмы, которая устроила смертельную прогулку по подземельям.
LIFE