Организатору смертельной экскурсии диггеров в Москве предъявлены обвинения

Следственный комитет России предъявил организатору незаконной экскурсии диггеров в Москве обвинение по факту гибели восьми человек. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

В Москве найдены все тела погибших участников экскурсии диггеров. Видео © LIFE

"В ходе расследования задержан один из организаторов экскурсии — Никита Д., которому уже предъявлено обвинение в совершённом преступлении. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц". Следователи уже осмотрели места происшествия, обследовали коллектор Неглинки, а также допросили очевидцев, сейчас изучается документация.