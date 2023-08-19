В ГИТИСе назвали Ясуловича выдающимся явлением русского театра

"Выдающийся артист и педагог. Он был уникальным, высоконравственным, честным и благородным человеком, что в нашем цеху случается нечасто. Всё это объединялось в нём", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Профессор отметил, что люди вроде Ясуловича создавали славу русскому театру и в XX веке, и сегодня, когда отечественная сцена "рушится". Райхельгауз отметил, что, когда "такие материки уходят", становится "одиноко, неуютно, голо". Причём театр, продолжил профессор, является величайшим достижением России, однако он "мелеет, превращается в банальность и торжество середняков", что ужасно.