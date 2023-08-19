В ГИТИСе назвали Ясуловича выдающимся явлением русского театра
Профессор Райхельгауз: Ясулович был выдающимся явлением русского театра
Народный артист России Игорь Ясулович был уникальным актёром и выдающимся явлением русского театра, заявил профессор ГИТИСа Иосиф Райхельгауз.
"Выдающийся артист и педагог. Он был уникальным, высоконравственным, честным и благородным человеком, что в нашем цеху случается нечасто. Всё это объединялось в нём", — сказал он в беседе с телеканалом "360".
Профессор отметил, что люди вроде Ясуловича создавали славу русскому театру и в XX веке, и сегодня, когда отечественная сцена "рушится". Райхельгауз отметил, что, когда "такие материки уходят", становится "одиноко, неуютно, голо". Причём театр, продолжил профессор, является величайшим достижением России, однако он "мелеет, превращается в банальность и торжество середняков", что ужасно.
Напомним, Игорь Ясулович скончался сегодня, 19 августа, ему был 81 год. Месяц назад народного артиста России госпитализировали в Москве с подозрением на острое повреждение почек. Уже в больнице, как сообщалось, его подключили к аппарату ИВЛ, в процессе лечения он страдал провалами в памяти. Однако сын актёра утверждал, что госпитализация была запланированной.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав