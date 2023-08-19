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19 августа, 15:05

В ГИТИСе назвали Ясуловича выдающимся явлением русского театра

Профессор Райхельгауз: Ясулович был выдающимся явлением русского театра

Народный артист России Игорь Ясулович был уникальным актёром и выдающимся явлением русского театра, заявил профессор ГИТИСа Иосиф Райхельгауз.

"Выдающийся артист и педагог. Он был уникальным, высоконравственным, честным и благородным человеком, что в нашем цеху случается нечасто. Всё это объединялось в нём", сказал он в беседе с телеканалом "360".

Профессор отметил, что люди вроде Ясуловича создавали славу русскому театру и в XX веке, и сегодня, когда отечественная сцена "рушится". Райхельгауз отметил, что, когда "такие материки уходят", становится "одиноко, неуютно, голо". Причём театр, продолжил профессор, является величайшим достижением России, однако он "мелеет, превращается в банальность и торжество середняков", что ужасно.

Актёр Борис Щербаков не сможет приехать на похороны умершего Игоря Ясуловича

Актёр Борис Щербаков не сможет приехать на похороны умершего Игоря Ясуловича

Напомним, Игорь Ясулович скончался сегодня, 19 августа, ему был 81 год. Месяц назад народного артиста России госпитализировали в Москве с подозрением на острое повреждение почек. Уже в больнице, как сообщалось, его подключили к аппарату ИВЛ, в процессе лечения он страдал провалами в памяти. Однако сын актёра утверждал, что госпитализация была запланированной.

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ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Матвей Константинов
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