Актёр Борис Щербаков не сможет приехать на похороны умершего Игоря Ясуловича
Борис Щербаков назвал грандиозным актёром умершего Игоря Ясуловича
Игорь Ясулович. Фото © wikipedia
Народный артист России Борис Щербаков назвал скончавшегося актёра Игоря Ясуловича безумно талантливым и грандиозным в своих творческих достижениях. Об этом он сказал в беседе с "Газетой.ru".
"Помимо того, что он грандиозный актёр, он был удивительно добрым и отзывчивым человеком, искренним, безумно талантливым. Мне очень жаль, что его не стало. Соболезнования всем его близким и родным", — поделился Щербаков.
По его убеждению, смерть артиста — большая потеря для театра и кино. Сегодня среди молодых трудно найти тех, кто хотя бы на чуть-чуть был близок к неповторимости Ясуловича и его умению перевоплощаться на сцене, добавил Щербаков. Он признался, что, к сожалению, не сможет присутствовать на похоронах из-за работы.
Напомним, народный артист РФ Игорь Ясулович скончался сегодня в возрасте 81 года. Причина смерти не сообщается, однако известно, что месяц назад он был госпитализирован в Москве с подозрением на острое повреждение почек. Также Ясулович страдал провалами в памяти, а в больнице был подключён к аппарату ИВЛ. Актёр известен по лентам "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Бег", "Через тернии к звёздам".