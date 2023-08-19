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19 августа, 12:26

Актёр Борис Щербаков не сможет приехать на похороны умершего Игоря Ясуловича

Борис Щербаков назвал грандиозным актёром умершего Игоря Ясуловича

<p>Игорь Ясулович. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Igor_Yasulovich_2017.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a></p>

Игорь Ясулович. Фото © wikipedia

Народный артист России Борис Щербаков назвал скончавшегося актёра Игоря Ясуловича безумно талантливым и грандиозным в своих творческих достижениях. Об этом он сказал в беседе с "Газетой.ru".

"Помимо того, что он грандиозный актёр, он был удивительно добрым и отзывчивым человеком, искренним, безумно талантливым. Мне очень жаль, что его не стало. Соболезнования всем его близким и родным", поделился Щербаков.

По его убеждению, смерть артиста — большая потеря для театра и кино. Сегодня среди молодых трудно найти тех, кто хотя бы на чуть-чуть был близок к неповторимости Ясуловича и его умению перевоплощаться на сцене, добавил Щербаков. Он признался, что, к сожалению, не сможет присутствовать на похоронах из-за работы.

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Напомним, народный артист РФ Игорь Ясулович скончался сегодня в возрасте 81 года. Причина смерти не сообщается, однако известно, что месяц назад он был госпитализирован в Москве с подозрением на острое повреждение почек. Также Ясулович страдал провалами в памяти, а в больнице был подключён к аппарату ИВЛ. Актёр известен по лентам "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Бег", "Через тернии к звёздам".

Татьяна Миссуми
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