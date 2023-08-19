Актёр Борис Щербаков не сможет приехать на похороны умершего Игоря Ясуловича

Народный артист России Борис Щербаков назвал скончавшегося актёра Игоря Ясуловича безумно талантливым и грандиозным в своих творческих достижениях. Об этом он сказал в беседе с "Газетой.ru".

"Помимо того, что он грандиозный актёр, он был удивительно добрым и отзывчивым человеком, искренним, безумно талантливым. Мне очень жаль, что его не стало. Соболезнования всем его близким и родным", — поделился Щербаков.