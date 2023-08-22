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22 августа, 10:15
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Тела жертв смертельной экскурсии диггеров по подземельям Москвы отправили на опознание

СК: Найдены тела всех восьми участников экскурсии диггеров в Москве

В Москве найдены все участники экскурсии по коллекторам Москвы, утонувшие в воскресенье, 20 августа. Информацию об этом подтверждает СК РФ. Тела отправлены на опознание.

В Москве найдены все тела погибших участников экскурсии диггеров. Видео © LIFE

"К данному часу обнаружены тела всех участников экскурсии, следователи приступили к процедуре опознания", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, в течение 20 и 21 августа из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. В воскресенье группа спустилась в коллектор, где их настиг сильный ливень. Скорее всего, компанию смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Организатора экскурсий уже допрашивают следователи. Также задержан гендиректор фирмы, которая устроила смертельную прогулку по подземельям.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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